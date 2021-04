Ceferin arrasa Superliga Europeia. "É cuspir na cara da sociedade e de quem gosta de futebol"

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, não poupou nas palavras para arrasar o projeto anunciado para a criação de uma Superliga Europeia.

Em conferência de imprensa após a reunião do comité executivo da UEFA para aprovar o novo formato das competições de clubes da UEFA após o ano de 2024, o responsável máximo pelo futebol europeu deixou várias críticas ao projeto lançado pelos 12 clubes de Espanha, Inglaterra e Itália.

"Não consigo destacar mais o quanto a UEFA e o mundo do futebol estão contra esta proposta, que é uma desgraça e motivada apenas pela ganância. É um projeto sem sentido, é cuspir na cara de todos os que gostam de futebol e da socidade. Não os vamos permitir que nos tirem isto", afirmou.

Ceferin admite ter sido "ingénuo" e critica durante Ed Woodward, vice-presidente do Manchester United, e Andrea Agnelli, presidente da Juventus.

"Há muitas cobras perto de nós. Fui advogado criminal durante 24 anos, mas nunca vi nada assim. Ed Woodward ligou-me quinta-feira a dizer que estava muito satisfeito com as mudanças na Liga dos Campeões, quando já tinha assinado outra coisa. O Agnelli foi provavelmente quem mais me desiludiu. Nunca conheci alguém que mentisse tanto e de forma tão persistente. O que ele fez é inacreditável. Falei com ele na tarde de sábado e ele disse: 'São apenas rumores, não te preocupes que nada vai acontecer'", recorda.

O presidente da UEFA deixa uma palavra aos clubes da Alemanha e França, "que confio e resistiram à tentação". "O futebol não tem apenas corruptos. Só uma pequena parte que é liderada por pessoas gananciosas e que não se preocupam com mais nada".