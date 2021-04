Bruno Fernandes contra a Superliga. "Não se podem comprar os sonhos"

"A bola, a música, o sonho. O vólei do Zidane, o solo do Kaká, o Liverpool em Atenas, o Ole em Barcelona. Há coisas que o dinheiro não compra", escreveu.

João Cancelo, lateral-direito do Manchester City, também reagiu à publicação de Podence: "Meu puto", com várias palmas a acompanhar.

"Os jogadores que vão jogar na Superliga vão ser banidos de jogar no Mundial e no Europeu. Não vão poder jogar pelas seleções nacionais", afirmou.

Mesut Ozil, antigo jogador do Arsenal e Real Madrid, tambén censurou a ideia: "As crianças crescem a sonhar em vencer o Mundial e a Liga dos Campeões, não uma Superliga. O prazer de estar nos grandes jogos é que acontecem só uma ou duas vezes por ano e não todas as semanas. É difícil entender esta decisão para todos os adeptos de futebol no mundo", afirmou.

O compatriota Lukas Podolski também não aprova a ideia: "Hoje acordo com notícias malucas, um insulto à minha crença. O futebol é felicidade, liberdade, são os adeptos e é para todos. Este projeto é nojento e estou desapontado em ver clubes que representei envolvidos. Lutem contra isso"

Logo pela manhã, Ander Herrera, médio espanhol do Paris Saint-Germain, um dos clubes que rejeitou participar na prova, foi o primeiro atleta a pronunciar-se.

"Apaixonei-me pelo futebol do povo, com o futebol dos adeptos, com o sonho de ver a minha equipa do coração a competir com os maiores. Se esta Superliga avança, esses sonhos acabam, essa ilusão dos fãs das equipas que não são tão grandes de poderem ganhar dentro de campo vai acabar. Amo o futebol e não posso ficar calado. Acredito numa Liga dos Campeões melhorada, mas não nos ricos a roubar o que o povo criou", afirmou.

24 horas de caos no futebol europeu

A criação de uma Superliga Europeia de futebol foi anunciada no domingo por 12 dos principais clubes de Espanha, Inglaterra e Itália, que pretendem desenvolver uma competição de elite, concorrente da Liga dos Campeões, em oposição à UEFA.

“Doze dos clubes europeus mais importantes anunciam a conclusão de um acordo para a criação de uma nova competição, a Superliga, que será regida pelos seus fundadores”, informam os promotores da iniciativa, em comunicado.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham “uniram-se na qualidade de clubes fundadores” da Superliga, indica o comunicado.FC Porto rejeita convite.