Portugal contabiliza mais três mortes e 441 novos casos de infeção

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que há a registar mais três óbitos relacionados com a pandemia de Covid-19 e 441 novos casos de infeção.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 831.001 casos confirmados e 16.945 óbitos.



Em internamento nas enfermarias estão 428 doentes (mais 13). Já nos cuidados intensivos, Portugal tem este domingo 109 pessoas (mais seis) em 24 horas.

Por região, o Norte concentra mais novos casos confirmados (44%), depois Lisboa e Vale do Tejo (25%), zona Centro (10%), Algarve (9%), Açores (7%), Madeira (4%) e Alentejo (1%).



Em termos de idade, a faixa etária dos 40 aos 49 é a que regista mais novos casos (143). A seguir é a dos 30 aos 39 (com 91).

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou para 20.712 (mais 74).



Quanto aos recuperados, o valor fixou-se em 788.669, mais 395.

De acordo com o a DGS, Portugal ultrapassou as 2.5 milhões de doses de vacinas administradas. Com duas doses há 651.442 pessoas.



Na sexta-feira, foi divulgado que o índice de transmissibilidade, denominado R(t), desceu para 1,05 a nível nacional (antes estava a 1,06) e para 1,04 se só tivermos em conta o território continental (a última atualização era de 1,05).

Também desceu a incidência da infeção pelo SARS-CoV-2. A nível nacional situa-se nos 71,6 casos por 100 mil habitantes (antes era de 72,4) e no continente é de 68,0 (antes era de 69,0).

Estes são os dois indicadores que servem de base para a matriz de risco definida pelo Governo, sendo que Portugal mantém-se muito próximo da zona amarela.