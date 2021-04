Covid-19. Vacina da Johnson & Johnson deve ser retomada com "restrições" nos EUA

"Não acho que a pausa continuará depois de sexta-feira. Provavelmente teremos uma decisão até lá", disse Fauci, referindo-se ao painel de especialistas que está a avaliar as possíveis ligações entre esta vacina e a formação de coágulos sanguíneos graves em pessoas que a tomaram.

Em declarações ao canal de televisão ABC, o médico Anthony Fauci adiantou que a decisão dos especialistas sobre a retoma da utilização do fármaco em causa contra a Covid-19 de toma única, suspensa desde a última semana, deverá ser conhecida até sexta-feira.

A vacina da Johnson & Johnson, que está suspensa nos Estados Unidos da América e na Europa , deve voltar a ser administrada nos próximos dias, possivelmente "com restrições", afirmou, este domingo, o consultor da administração norte-americana para a pandemia.

A Agência Europeia do Medicamento remete uma decis(...)

O especialista que tem aconselhado a Casa Branca durante a pandemia do novo coronavírus admitiu, ainda, que a vacinação com o fármaco da Johnson & Johnson deverá ser retomada mas com restrições.

"Não tenho a certeza quais vão ser, se vão ser relacionadas com a idade ou com sexo, ou se vão ser apenas acompanhadas de um aviso", aditou.

Fauci não quis "antecipar" as decisões do grupo de especialistas. No entanto, reiterou que os casos graves de coágulos sanguíneos são "extraordinariamente raros" nas pessoas que receberam esta vacina.

O Centro para Controlo e Prevenção de Doenças e a Food and Drug Administration (entidade reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA) avançaram, em declaração conjunta, estar a investigar coágulos sanguíneos detetados em seis mulheres nos dias a seguir a terem tomado a vacina desta farmacêutica, com contagens de plaquetas reduzidas.