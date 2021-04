Covid-19. UE admite não renovar contrato com AstraZeneca

O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, admitiu, este domingo, que a União Europeia (UE) pode não renovar o contrato para a aquisição da vacina da AstraZeneca, alegando o incumprimento dos prazos de entrega por parte da farmacêutica anglo-sueca.

"A minha prioridade, como responsável das vacinas, é que aqueles com quem assinamos um contrato façam as entregas no prazo", disse o comissário numa entrevista ao canal francês BFM TV, citada pela EFE.

A UE tinha assinado um contrato com a AstraZeneca para a disponibilização de 120 milhões de doses no primeiro trimestre e de 180 milhões no segundo nos Estados-membro. Thierry Breton lamentou só tenham sido entregues cerca de 30 milhões entre janeiro e março: "Isso criou problemas. Nada é definitivo, continuaremos as negociações."

O comissário francês assegurou que a eventual não renovação do contrato, que termina a 30 de junho, se deve à questão dos prazos e das condições estipuladas e não a problemas com a vacina em si, como foi adiantado, inicialmente, pelo jornal italiano "La Stampa".

"Olhando para os números, vemos que os benefícios da vacina AstraZeneca são muito maiores do que o risco", Thierry Breton.