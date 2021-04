Covid-19. Itália ultrapassa os 15 milhões de vacinados

A Itália ultrapassou a barreira das 15 milhões de pessoas a quem foi administrada pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, anunciou, este domingo, o Ministério da Saúde local.

"A Itália ultrapassou mais de 15 milhões de vacinações, um milhão nos últimos três dias", disse o ministro italiano da Saúde, Roberto Speranza.

No total, 15.099.777 pessoas já foram vacinada, das quais 4.443.309 já completaram a imunização, com a toma de ambas as doses.

Em contraponto, foram registados 12.694 novos casos do novo coronavírus e 251 mortes devido ao novo coronavírus nas 24 últimas horas. O país passa a ter um total de 3.870.131 infetados desde o início da pandemia, registando também 116.927 mortes por Covid-19.

Mais 13.134 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas e outras 163 foram internadas em unidades de cuidados intensivos.

A Itália tem, este domingo, 23.648 internados em enfermaria e 3.311 em cuidados intensivos, número que ultrapassa o limite considerado crítico de 3.000 doentes para este tipo de cuidados médicos avançados.

O Governo de Itália prepara-se para levantar, a partir de 26 de abril, algumas restrições impostas para controlar a pandemia, alegando que o número de infeções está controlado. Porém, diversos especialistas alertam para o risco de estas medidas elevarem a curva epidemiológica.