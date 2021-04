Canadá regista segundo caso de coágulos com vacina da AstraZeneca

Veja também:

As autoridades de saúde do Canadá revelaram ter sido registada uma segunda “reação adversa muito rara que envolve coágulos sanguíneos” após o utente ser vacinado com o fármaco da AstraZeneca.

O doente, residente em Alberta, está a receber tratamento hospitalar e está a recuperar, informou o ministro da Saúde.

Uma nota da Autoridade de Saúde Pública lembra que os relatos relativos a “coágulos sanguíneos com baixa de plaquetas em pessoas vacinadas com a AstraZeneca continuam a ser raros”. O registo deste caso mostra “que o sistema de monitorização das vacinas está a funcionar no país”.



Este organismo considera que, com base na evidência científica internacional, “os benefícios da vacinação com a vacina da AstraZeneca superam os potenciais riscos”.



O primeiro caso foi registado na passada terça-feira e, um dia depois, as autoridades de saúde garantiram que não iam restringir a administração. Mas a agência Reuters lembra que um conselho consultivo independente tinha recomendado previamente que o Canadá disponibilizasse a vacina de Oxford apenas a pessoas com menos de 55 anos.

Até agora o canadá registou 1.113.907 casos de infeção e 23.591 mortes pelo novo coronavírus.