Tsitsipas vence primeiro Masters da carreira

O tenista grego Stefanos Tsitsipas conquistou o seu primeiro título Masters 1.000 da carreira, ao bater o russo Andrey Rublev na final do torneio de Monte Carlo, que terminou este domingo no Principado do Mónaco.

O jovem helénico, de 22 anos, que figura no quinto lugar no “ranking” ATP, impôs-se ao tenista natural de Moscovo, oitavo colocado na hierarquia mundial, em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-3, em 1h11.

Depois de perder apenas quatro pontos no seu primeiro serviço (24/28), Tsitsipas alcançou o primeiro troféu da temporada, depois de perder a final do ATP 500 de Acapulco.

É o sexto título ATP da carreira, após Estocolmo em 2018, Marselha, Estoril Open e Finais ATP em 2019 e Marselha em 2020.

Graças ao triunfo no Masters 1.000 de Monte Carlo, sem ceder qualquer set ao longo de todo o torneio, o jogador grego vai ainda subir segunda-feira ao primeiro lugar da ATP Race to Turim, quando os “rankings” forem atualizados.