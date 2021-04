Portimonense derrota Famalicão

O Portimonense somou a terceira vitória consecutiva na I Liga de futebol ao triunfar na visita ao Famalicão, por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da competição.

No Estádio Municipal de Famalicão, o único golo da partida foi apontado pelo avançado Beto, aos 45+4, que somou o seu 10.º golo no campeonato e o terceiro jogo seguido a marcar.

Com esta vitória, a terceira seguida, o Portimonense está no nono lugar da I Liga, com 32 pontos, enquanto o Famalicão, que vinha de quatro jogos sem perder (dois empates e duas derrotas), está em 15.º, com 27.

Veja o resumo da partida.