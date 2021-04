Manuel Machado. “Precisamos de tempo”

O treinador do Nacional considera que a sua equipa teve um bom desempenho contra o FC Porto, apesar da derrota.

No entanto, Manuel Machado teme a falta de tempo para melhorar a equipa e tirá-la dos últimos lugares da classificação.

“Quando chegámos fizemos um diagnóstico da sucessão de derrotas e da posição que ocupávamos na tabela. Precisamos de tempo e esse fator é o que mais me aflige. Mas tenho um grupo de jogadores empenhados, vamos resolver as coisas, mas de uma forma mais apertada. Houve algum progresso que se manifestou neste jogo. Foi um resultado negativo, mais um, mas o desempenho foi bom e penso que isso dá algum alento”, disse.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos insulares lembrou que “ao intervalo, se o resultado [1-0 para o FC Porto] fosse o inverso seria o mais ajustado pelo que as equipas fizeram”.

“Falhámos um penálti, demérito nosso, e cometemos um erro que resultou no golo do FC Porto. Estas falhas ofensiva e defensiva deram esse resultado. Na segunda parte, os guarda-redes pouco fizeram. As equipas encaixaram e o equilíbrio foi constante”, acrescentou.

O Nacional é último classificado da I Liga e soma nove derrotas consecutivas.