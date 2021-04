Liga Portugal contra “Superliga Europeia” patrocinada por “egoísta elite”

O presidente da Liga Portugal considera que a criação de uma eventual “Superliga Europeia” “colocaria em causa os alicerces fundamentais” que sustentam o futebol.

Pedro Proença lamenta que uma “elite egoísta” pretenda atrofiar o crescimento da modalidade.

“A hipótese da criação de uma Superliga Europeia, pensada e desenhada por uma pequena elite com intenções exclusivas, é algo a que nos continuaremos a opor frontalmente. Uma insanidade que colocaria em causa todos os alicerces fundamentais em que o futebol sempre se desenvolveu. Seguiremos firmes e unidos na defesa das ligas nacionais, do mérito desportivo e de modelos que contribuam para o crescimento de todo o ecossistema do futebol e não apenas de uma reduzida e egoísta elite”, escreveu nas redes sociais.

A UEFA comunicou, este domingo, que caso a criação de uma Superliga Europeia siga em frente os clubes e jogadores envolvidos serão banidos de todas as competições nacionais e internacionais.

Em comunicado conjunto com as Federações inglesa (FA), espanhola (RFEF) e italiana (FIGC), e com as Ligas espanhola e italiana, a UEFA salienta que tudo farão, com ajuda da FIFA e restantes Federações-membro, "para parar este projeto cínico" de equipas ingleses, espanholas e italianas, "apoiado no interesse próprio de alguns clubes numa altura em que a sociedade precisa de solidariedade mais do que nunca".

"Conforme previamente anunciado pela FIFA e pelas seis Confederações, os clubes em causa serão banidos de disputar qualquer outra competição a nível doméstico, europeu e mundial, e os seus jogadores poderão ser proibidos de representar as suas seleções", ameaça a UEFA.

Este domingo, o jornal espanhol " Marca" adianta que o anúncio da Superliga Europeia, em resposta à reestruturação da Liga dos Campeões (idealizada para agradas aos clubes em causa), está iminente. Com a liderança de Real Madrid e Manchester United, e o apoio da empresa Key Capital, o objetivo é criar uma prova exclusiva para os mais poderosos.