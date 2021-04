Cai o Lyon. Liga dos Campeões feminina terá novo vencedor seis anos depois

A Liga dos Campeões feminina terá novo vencedor seis anos depois, após o Paris Saint-Germain eliminar o pentacampeão Lyon, este domingo.

As rainhas da Europa (sete títulos no total) tinham vencido na primeira mão, em Paris, por 0-1. A eliminatória parecia ter ficado encaminhada quando, logo aos quatro minutos do segundo jogo, a norte-americana Catarina Macario aproveitou um ressalto para adiantar o Lyon.

O PSG não se deixou fragilizar e, após falhar várias oportunidades flagrantes, conseguiu o empate ao minuto 25. A congolesa captou a bola perdida após um lance perigoso na área do Lyon e rematou certeiro.

As parisienses continuaram em busca do golo da reviravolta e, ao minuto 61, conseguiram-no. Kadidiatou Diani apareceu pela direita e cruzou a meia altura. Na tentativa de corte, a experiente Wendie Renard, que fora heróina na primeira mão, introduziu a bola na própria baliza.

A segunda mão dos quartos de final da Champions estava originalmente marcada para março, mas foi adiada para este domingo, na altura, devido a um surto de Covid-19 no plantel do Lyon, entretanto ultrapassado.

O PSG avança, assim, para as meias-finais, onde vai defrontar o Barcelona, que eliminou o Manchester City. A segunda vaga na final de Gotenburgo será disputada entre Chelsea e Bayern de Munique.