🔴 Direto. Veja a cerimónia fúnebre de príncipe Filipe no Castelo de Windsor

As cerimónias fúnebres do príncipe Filipe, marido da Rainha Isabel II de Inglaterra, realizam-se este sábado.

O duque de Edimburgo, que iria completar 100 anos em junho, esteve envolvido nas preparações do próprio funeral, que agora está a ser coordenado pelo Gabinete do Lorde Chamberlain no Palácio de Buckingham.

Mesmo sendo de menor dimensão, a cerimónia será de estilo militar. Ao contrário do habitual, o corpo do príncipe não permaneceu na Abadia de Westminster, nem foi visitado pelo público. Permaneceu no Castelo de Windsor, na Capela de São Jorge, onde este sábado decorre a cerimónia fúnebre.