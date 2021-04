Rúben Amorim: "Na quarta-feira haverá outra vez ansiedade"

Rúben Amorim admite que a ansiedade da equipa do Sporting voltou a colocar os três pontos em causa, embora considere que a vitória no terreno do Farense, na jornada 27 do campeonato, foi merecida.

Em conferência de imprensa, no final da partida, o treinador do Sporting salientou que "a equipa soube sofrer quando tinha de sofrer, fez o golo, não soube matar o jogo e, como é normal, a ansiedade cresceu".

"Aproximou-se o fim, houve duas bolas [golo do Farense] que estavam em fora de jogo e isso cria ansiedade porque foram ao videoárbitro e isso demora algum tempo. Aqui e ali a equipa demonstra inexperiência. O Farense pressionou-nos e a ansiedade no fim é notória e é normal. Na quarta-feira [frente ao Belenses SA] vai haver outra vez ansiedade, mas estamos preparados para isso", assegurou o técnico leonino, que acompanhou o encontro desde a bancada, devido a castigo.



Apesar da ansiedade, Rúben Amorim considera que o Sporting mereceu levar os três pontos: "O Farense teve as suas oportunidades, nós também. Foi um jogo dividido, um bom jogo, mas somos justos vencedores."

Segundo golo desaparecido causa ansiedade

Na opinião de Rúben Amorim, a incapacidade do Sporting na finalização não se deve a ansiedade, mas fá-la crescer à medida que o tempo passa.

"Já estivemos numa fase em que não estávamos a jogar bem, dávamos um remate na baliza e conseguíamos marcar. Estamos numa fase diferente: criamos as oportunidades, não conseguimos matar o jogo. Penso que [o desacerto] na finalização não é por ansiedade. A ansiedade no fim é que vem muito da falta de capacidade de marcar o segundo golo e os jogos ficarem mais complicados. Temos de nos adaptar a todas as incidências do jogo", reconheceu o treinador do Sporting.



Rúben Amorim rejeitou que a vitória sobre o Farense, após dois empates, retire ansiedade à equipa: "Retira alguma desconfiança aos adeptos":

"A equipa é candidata a vencer o próximo jogo. Fosse qual fosse o resultado com o Farense], seríamos capazes de vencer o Belenenses SAD [na próxima jornada]. Agora, não vamos esconder que há uma ideia nos sportinguistas que já vem de há muitos anos. Os adeptos têm de saber sofrer e apoiar a equipa, não podem esquecer isso. É pensar jogo a jogo."