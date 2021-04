Mãe de oito filhos lança podcast de oração familiar

Professora e catequista, Teresa Power tem oito filhos e garante que há sempre tempo para os ajudar a crescer na fé. Autora de vários livros – está para sair o nono -, começou por partilhar a sua experiência no blogue “Uma família católica”, que deu lugar ao movimento Famílias de Caná, já reconhecido pela diocese de Aveiro. Já fez retiros e encontros por todo o país, e agora decidiu lançar um podcast. Intitula-se “Eu e a minha família serviremos o Senhor” e os primeiros sete episódios são dedicados à oração familiar.



“Há bastante tempo que já tinha esta ideia de transmitir de uma maneira diferente da que tenho usado até agora, por blogue ou por livros, a nossa vivência e tudo aquilo que vamos descobrindo sobre viver a fé em família. E foi assim que surgiu o podcast”, conta à Renascença, acrescentando que “é algo a que as pessoas agora aderem facilmente, e assim também vamos ao encontro daquilo que lhes facilita a vida, porque podem acompanhar no carro, ou na lida diária, não perdem tanto tempo e acaba por ser uma maneira prática”.

O podcast arrancou com um conjunto de sete episódios sobre oração familiar. “Procurei fazê-los de uma maneira documentada, muito baseada na Bíblia, e não apenas naquilo que é a minha experiência ou a minha convicção, mas documentando com a Palavra de Deus todas as grandes possibilidades que temos de viver a oração em nossa casa”.

Teresa Power espera que a iniciativa seja um incentivo e uma ajuda, neste ano especial dedicado à família.

“Achámos que nesta altura fazia muito sentido, sobretudo porque nos retiros e encontros que temos feito, um bocadinho por todo lado, as pessoas perguntam muito: ‘por onde é começamos, como é que pomos isto tudo em prática?'. E então é ouvir cada um destes sete episódios, e começar a praticar.”

Nesta espécie de “minicurso” não há ideias soltas, “há um princípio, um meio e um fim, que vamos pondo em prática, e que as pessoas até podem levar às suas paróquias ou movimentos. É algo que é possível de ser reproduzido e adaptado a cada paróquia e a cada família, e acho que este ano será uma ótima oportunidade para isso”, explica.

Teresa Power diz que este “é um projeto para continuar”, mas para já vai deixar estes primeiros episódios fazerem o seu caminho. “Quero ver como é que as pessoas reagem, se durante este ano vão implementando a oração familiar nas suas casas. Mas, há muitos outros temas que tenho em ideia.”

O podcast não impede que vá continuando a escrever. “Saiu recentemente, com as Paulinas, uma novena a São José, que é um livro familiar, e agora vai sair 'Todos os dias da nossa vida', que é um livro sobre matrimónio e família. Já está na reprografia”, conta.

Teresa Power garante que a missão que assumiu tem sido “muito compensadora”. “Somos chamados a muitas paróquias, a muitos sítios, e tenho acompanhado muitas famílias, individualmente, para as ajudar a fazer caminho”, sublinha.

O podcast “Eu e a minha família serviremos o Senhor” está “no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, e também o vamos pôr no Youtube”, explica. Mas também está disponível para escuta no site das Famílias de Caná, onde podem ser consultadas todas as iniciativas deste movimento de espiritualidade familiar, dinamizado pela família Power na diocese de Aveiro.