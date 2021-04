Sérgio Conceição espera jogo difícil na Madeira

O treinador do FC Porto espera um jogo difícil na Madeira. Na antevisão da partida com o Nacional, Sérgio Conceição disse que a equipa está concentrada na missão “de trazer os três pontos”.

“O Nacional está a lutar para não descer o que é sempre uma dificuldade para nós. Depois, temos de olhar para a dinâmica da equipa e perceber o que fizeram em dois jogos. Queremos ganhar e trazer os três pontos para o continente.”

Durante a conferência de imprensa, o treinador garantiu que o foco é no jogo da Choupana quando questionado se acredita na conquista do título caso ganhe todos as partidas até fim da época. “Não dependemos de nós. Vamos fazer tudo para ganhar esses oito jogos a começar já pelo de amanhã.”

Em relação à entrevista de Pepe ao semanário “Novo”, Sérgio Conceição mostrou-se agradecido. “O que me saltou à vista foi essa expressão curiosa que me deixou feliz, de que gostava de ter sido treinado por mim no auge da sua carreira, com 27/28 anos. Foi um elogio incrível. Agradeço muito as suas palavras. Um jogador que esteve no Real Madrid com os melhores do mundo, que ganhou três Champions, disse isso de mim. Que grande moral”, comentou.



O jogo com o Nacional, a contar para a jornada 27, é no domingo, às 17h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.