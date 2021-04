Vacina russa pode ser produzida em Portugal e exportada para África

"Sabemos que a própria vacina só poderá ser efetivada quando a autoridade europeia [Agência Europeia do Medicamento] a certificar", ressalvou o autarca, esperando que esta agência seja "célere", tendo em conta que a vacina está a ser utilizada "com sucesso" noutros países.

Segundo Carlos Carreiras, alguns países mostraram-se indisponíveis para fornecer Portugal por não terem possibilidade de ceder as patentes ou para produzirem e venderem a vacina. Porém, o Governo de Moscovo disse estar disponível para avançar com a possibilidade de produção em território nacional.

Ainda assim, o país tem capacidades, por exemplo, para ficar a cargo do enchimento das vacinas, em linha com o que diz ser possível acontecer no resto da Europa, lamentando que os países estejam dependentes de farmacêuticas "que controlam todo o processo, com as falhas que temos vindo a assistir".

Paralelamente, existe a possibilidade de Portugal fabricar a Sputnik V para países terceiros, nomeadamente, países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP). "Não podem ser os ricos a ter acesso às vacinas e os com menos recursos a não ter acesso", observou o autarca, vincando que os interesses económicos ou geopolíticos não podem sobrepor-se à saúde.

Questionado sobre as empresas identificadas com capacidade para produzir a vacina, Carlos Carreiras disse que o Governo selecionou 11 e a Câmara de Cascais outras, escusando-se a avançar nomes.

Na quinta-feira, António Costa classificou esta possibilidade como "excelente", ressalvando que o fármaco e o local de produção devem estar devidamente licenciados pela União Europeia.

Já no final de março, António Costa, após um encontro o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, tinha-se manifestado confiante na capacidade de mobilização da indústria europeia para aumentar a produção de vacinas contra a Covid-19 e reafirmou a disponibilidade de Portugal no sentido de contribuir "ativamente" para esse esforço.

A pandemia do novo coronavírus provocou a nível mundial 12.767 mortes nas últimas 24 horas, enquanto o número de novos casos de infeção se situou nos 829.597, indica o balanço diário da France-Presse (AFP).

Com o registo destas vítimas mortais a aumentar, a barreira dos três milhões de óbitos associados à doença foi ultrapassada.