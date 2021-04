Portugal com mais cinco mortes e 649 casos em 24 horas

Veja também:

Portugal regista este sábado mais cinco mortes relacionadas com a Covid-19 e 649 novos casos de infeção com o novo coronavírus, de acordo com os dados Direção-Geral da Saúde (DGS).

As vítimas mortais registaram-se três em Lisboa e Vale do tejo (LVT), uma no Algarve e uma nos Açores. Quanto à distribuição geográfica dos novos casos, o Norte lidera com 49%, seguido de Lisboa e Vale do Tejo com 31%, o Centro com 8%, o Alentejo com 7% e o Algarve com 7%.

O boletim mostra que duas mortes aconteceram na faixa etária 60-69 e três a partir dos 80 anos.

Esta atualização revela que estão 415 internados em enfermaria (menos 14 desde sexta-feira) e 103 nos cuidados intensivos (mais dois).

No total, Portugal contabiliza 830.560 casos confirmados e 16.942 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Os dados revelam também que 667 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 788.274 o número total.



O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 698 relativamente a sexta-feira, totalizando agora 20.638.