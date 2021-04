Porto. Incêndio de grandes dimensões obrigou a evacuar prédio na Rua Guedes de Azevedo

Um incêndio de grandes dimensões no número 203 da rua de Guedes de Azevedo, no centro do Porto, obrigou esta noite à evacuação de pelo menos 10 pessoas.

A informação foi avançada à Renascença por fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O alerta para este incêndio, entretanto já extinto, foi dado às 22:05 e desconhecem-se as causas para o sucedido.

A mesma fonte assegura que não há feridos.

No local estão 12 elementos do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, apoiados por três viaturas e ainda por elementos da PSP e da Polícia Municipal do Porto.