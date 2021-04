Curva da pandemia está a achatar em Portugal

Veja também:

O mais recente “check-up” sobre linhas vermelhas para a Covid-19 da Direção-Geral da Saúde revela uma desaceleração da incidência. Segundo o terceiro relatório de monitorização, “a situação epidemiológica” nacional mostra uma “transmissão comunitária de moderada intensidade e reduzida pressão nos serviços de saúde”.

Entre 8 e 11 de abril, o Rt (índice de transmissibilidade da Covid) baixou de 1,08 para 1,01, “sugerindo um desacelerar do crescimento da incidência neste período de tempo", refere o documento elaborado pela DGS e pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA) e divulgadao na sexta-feira à noite.

Este relatório conjunto aponta que o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100.000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 70 novos casos, com tendência estável a crescente a nível nacional.

A contribuir para esta redução da velocidade está Lisboa e Vale do Tejo com 0,96. As outras regiões do país estão ainda acima de 1.