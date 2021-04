Vitória volta a vencer seis jogos depois e descola do Santa Clara

O Vitória de Guimarães regressou às vitórias, ao fim de seis jogos, este sábado, ao derrotar o Santa Clara, por 1-0, na 27.ª jornada da I Liga.

Foi Rochinha, logo aos 17 minutos, na recarga a um remate de Marcus Edwards, que pôs fim a uma série de cinco derrotas consecutivas do Vitória e devolveu o sorriso ao Afonso Henriques. Ao minuto 68, Edwards podia ter apontado o golo da tranquilidade, porém, depois de driblar o guarda-redes Marco e ficar com a baliza aberta à frente, atirou ao lado.

Foi a primeira vitória de Bino como treinador do Vitória de Guimarães, depois da estreia com uma derrota frente ao Portimonense (3-0), na jornada anterior. O antigo médio sucedeu no lugar a João Henriques.

O Vitória, sexto classificado, descola do Santa Clara, sétimo, com menos três pontos, e sonha com o quinto lugar, que dá acesso às competições europeias. O Paços de Ferreira, que foi derrotado pelo Boavista (2-0), soma 44 pontos, mais seis que os vitorianos, à falta de sete jornadas.