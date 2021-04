Tondela ganha em Moreira de Cónegos com hat-trick de Mario González

O Tondela vencer, fora, o Moreirense, por 3-2, em partida da jornada 27 da I Liga.

Os tondelenses entraram a todo o gás e fizeram três golos em cerca de 10 minutos. Todos os tentos foram apontados por Mario González.

A equipa da casa ainda reagiu na primeira parte, através de Steven Vitória e Rafael Martins.

Depois de um primeiro tempo, com cinco golos, a segunda parte não teve alteração no marcador.

Com esta vitória, o Tondela, que vinha de uma derrota, está em nono lugar na I Liga, com 31 pontos, enquanto o Moreirense, que não perdia há dois jogos, é oitavo, com 34.

Veja o resumo da partida.