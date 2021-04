Jorge Costa reclama penálti que "só três ou quatro pessoas é que não viram"

Jorge Costa mostrou-se muito crítico para com a arbitragem, após a derrota do Farense na receção ao Sporting, por 0-1, na ronda 27 da I Liga.

Em declarações à Sport TV, o treinador dos algarvios queixou-se que terá ficado por assinalar uma grande penalidade que teria dado o empate.

"Só três ou quatro pessoas é que não viram. É um facto, é um penálti que nos foi sonegado. Depois, cada pessoa tem a interpretação que quer e cada pessoa se justifica como entender. Três minutos de descontos no final também é facto que é curto, curto, curto. Também uma ou outra decisão que também se percebe qual é a equipa grande", criticou.

Curiosamente, o lance em que Paulo Pereira, o VAR Bola Branca, entende que ficou por assinalar uma grande penalidade para o Farense não foi depois, mas sim antes do golo do Sporting, logo aos 20 minutos.

Bom jogo amarga ainda mais os maus resultados

Jorge Costa salientou que o Farense "fez um belíssimo jogo" e que jogou em bloco alto e "não foi subserviente" perante o líder do campeonato.

"Pressionámos alto, tentámos jogar, fomos prejudicados por decisões infelizes, mas o que fica para a história são zero pontos. Merecíamos muito mais, pelo volume de jogo, pela forma como jogámos, pelas ocasiões de golo que criámos. Tenho um balneário triste, que sente que fizemos muito para ter muito mais. Muito satisfeito com o que fizemos, muito insatisfeito com o resultado final", reconheceu o técnico.

Apesar da boa exibição, o Farense continua em zona de despromoção, com desvantagem de cinco pontos para a primeira equipa acima da linha de água, e até pode cair para último nesta jornada. Jorge Costa lamentou a injustiça dos resultados obtidos: "Temos produzido demais para os resultados que temos alcançado, mas acreditamos nesta fórmula e é desta forma que vamos continuar e que vamos ser felizes."