Boavista derrota Paços de Ferreira e afasta-se da zona de despromoção

O Boavista deu importante passo rumo à manutenção na I Liga, esta sexta-feira, ao vencer na receção ao Paços de Ferreira, por 2-0.

Um golo de Yusupha, aos 13 minutos, e outro de Angel Gomes, de grande penalidade, aos 42, carimbaram o terceiro jogo seguido a pontuar do Boavista e a terceira derrota consecutiva para a formação pacense.

Com esta vitória, as panteras negras saltam, de forma provisória, para o 12.º lugar, com 28 pontos, os mesmos de Gil Vicente, Rio Ave e Tondela, e mais quatro que o Marítimo, que está na zona do "play-off" de descida.

O Paços de Ferreira mantém-se no quinto lugar, que dá acesso às competições europeias, com 44 pontos, menos 10 que o Sporting de Braga, quarto, e mais nove que o Vitória de Guimarães, que é sexto.