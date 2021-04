Belenenses SAD regressa às vitórias e afunda Marítimo

O Belenses SAD colocou ponto final numa série de três jogos sem vencer, este sábado, ao derrotar o Marítimo, por 2-0, na jornada 27 da I Liga.

Miguel Cardoso abriu o marcador aos 37 minutos, na conversão de uma grande penalidade cometida por Zainadine sobre Mateo Cassierra.

Na segunda parte, o Marítimo tentou chegar ao golo de várias formas, porém, Kritciuk defendeu tudo. Ao minuto 88, Miguel Cardoso saiu da cabine telefónica e entregou de bandeja para Chico "matar" o jogo.

Com este resultado, o Belenenses SAD sobe ao 11.º lugar, com 30 pontos, mais seis que o Marítimo, que se encontra na 16.ª posição, que obriga à disputa do "play-off" de despromoção à II Liga. Os insulares ficam a três pontos da primeira equipa acima da linha de água, o Famalicão, que ainda vai jogar. Ou seja, podem ver a salvação ficar a seis pontos.

O Marítimo será igualado pelo Nacional, último classificado, com 21 pontos, se a equipa de Manuel Machado derrotar o FC Porto no domingo.