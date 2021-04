Tottenham de José Mourinho empata e afasta-se da Europa

O Tottenham, de José Mourinho, ficou mais longe das competições europeias, esta sexta-feira, ao empatar na visita ao Everton, por 2-2.

Os londrinos adiantaram-se aos 27 minutos, por intermédio de Harry Kane, no entanto, quatro minutos depois, Gylfi Sigurdsson empatou de grande penalidade. Ao minuto 62, Sigurdsson bisou, mas Kane não quis ficar atrás e, seis minutos mais tarde, assinou o bis da igualdade.

Com este resultado, Tottenham e Everton continuam colados. Os Spurs estão em sétimo, com 50 pontos, a dois do sexto lugar, que pertence ao Liverrpool, a quatro do quinto, do Chelsea, que ainda não jogaram. Os "toffees" ocupam a oitava posição, a um ponto da equipa de Mourinho.

A acrescentar às adversidades, o técnico português viu Kane, que tem sido um autêntico abono de família do Tottenham, sair lesionado. Isto a dois dias da final da Taça da Liga, com o Manchester City, no domingo.