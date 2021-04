Lille tropeça e "top-4" pode ficar separado por três pontos

O Lille pode ver a vantagem na liderança ser reduzida para um ponto, após ter empatado na receção ao Montpellier, por 1-1, esta sexta-feira.

O Montpellier, que teve o português Pedro Mendes a titular, gelou o estádio do LOSC aos 21 minutos, com um golo de Andy Delot. A equipa da casa, que teve José Fonte no onze inicial e Xeka a saltar do banco na segunda parte (Tiago Djaló ficou no banco e Renato Sanches foi baixa de última hora), só conseguiu responder aos 85 minutos, por intermédio de Luiz Araújo, e já não foi a tempo de operar a reviravolta.

Nota para a lesão no joelho esquerdo de Pedro Mendes, que saiu de campo, no início da segunda parte, de maca e em lágrimas, com sinais evidentes de grande dor. O central internacional português, de 30 anos, lesionou-se na sequência de um duelo aéreo com Jonathan Bamba.

Com este resultado, a Ligue 1 está ao rubro. O Lille sabe que continuará a ser líder após esta jornada, com 70 pontos. Contudo, pode ver o Paris Saint-Germain a ficar a um ponto, o Mónaco a dois e o Lyon a três.