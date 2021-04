Flick confirma saída do Bayern Munique no final da época

Hans-Dieter Flick confirmou, este sábado, que manifestou ao Bayern de Munique a intenção de sair no final da presente temporada.

"Disse hoje [este sábado] à equipa que tinha informado o clube, durante a semana, depois do jogo em Paris, que gostaria de rescindir contrato no final da época", revelou o treinador, em declarações à Sky Sports alemã, no final da vitória dos bávaros no terreno do Wolfsburgo, por 2-3.

Jamal Musiala inaugurou o marcador aos 15 minutos e Eric Maxim Choupo-Moting ampliou aos 25. Wout Weghorst reduziu ao minuto 35, porém, dois minutos depois, Musiala bisou e repôs a vantagem de dois golos. Maximilian Philipp ainda devolveu a incerteza ao resultado, pouco depois do intervalo, no entanto, o Wolfsburgo não conseguiu empatar.