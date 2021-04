Garcia Pereira. "Não faz sentido" mudar regime da instrução a reboque da Operação Marquês

O advogado Garcia Pereira diz serem “inaceitáveis” as declarações feitas pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, dois dias antes da leitura da decisão instrutória do processo Marquês.

Em entrevista à agência Lusa, Joaquim Piçarra disse que a fase de instrução não podia ser um pré-julgamento, ao mesmo tempo que defendia a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal. Afirmações que, pelo momento em que surgiram, foram lidas como uma crítica ao juiz Ivo Rosa.

Garcia Pereira “repudia” a posição do presidente do Supremo, classificando-a como “uma forma de pressão inaceitável sobre o juiz de instrução”.

Quanto ao facto de a decisão instrutória do processo em que José Sócrates é o principal arguido ter demorado mais de dois anos e ter mais de quatro mil páginas, diz que “o tamanho da decisão instrutória só reflete o gigantismo da acusação”.

O advogado entende que “não faz qualquer sentido” fazer mudanças no regime da instrução, a reboque do processo que tem Sócrates como principal arguido. Desde logo porque o que acontece com o processo Marquês” não reflete o que sucede na maioria dos casos, em que a instrução é uma mera farsa”.

Limitar a fase instrutória aos casos de arquivamento ou impedir que haja produção de prova, como defende o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, “não só não faz sentido”, segundo o advogado Garcia Pereira, “como é também inconstitucional”.