Jorge Jesus. “Gil Vicente fez muito antijogo”

O treinador do Benfica reconhece má primeira parte contra o Gil Vicente, mas queixa-se do antijogo do adversário.

“O adversário foi acreditando, com o tempo, e também fez muito antijogo. Os jogadores do Gil Vicente cansados, com cãibras, e o árbitro a parar o jogo. Isso não se faz. O Gil Vicente fez aquilo que o árbitro permitiu. Como é normal em Portugal, o guarda-redes tirou 10 ou 15 minutos de jogo. Só no último segundo é que vê amarelo. Por isso é que somos a divisão da Europa com menos jogo. É impossível ter mais tempo de jogo. Os árbitros também têm alguma culpa, mas não foi por aí que perdemos”, disse Jorge Jesus.

O técnico encarnado reconhece que “esta derrota complica um pouco toda a recuperação que temos feito. Não fizemos uma boa primeira parte, dividimos o jogo com o adversário. A nossa primeira linha de pressão não parou o jogo do Gil Vicente”.

Já na segunda parte, com a alteração tática, “conseguimos pressionar mais e meter mais gente na frente, mas acabámos por sofrer o segundo golo. E isso é que define os jogos”.

Jesus acrescenta que “o que fizemos na segunda parte não justificava, sofrer o 2-0 quando andámos à procura do 1-1”.

O Benfica perdeu em casa diante do Gil Vicente por 1-2.