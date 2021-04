Beto. Sporting “tem capacidade” para manter vantagem na Liga

Beto Severo, antigo capitão do Sporting e team manager até ao início desta época, acredita que a equipa “tem capacidade” para ser campeã. O facto de ter jogadores “com uma união fantástica” e “adeptos que estão com a equipa” é “meio caminho andado para o sucesso”.

“Sabemos que não vai ser fácil, faltam oito finais, por isso vai ser difícil, mas estou confiante que jogo a jogo vamos conseguir ultrapassar os obstáculos”, diz em Bola Branca.

O líder do campeonato defronta esta sexta-feira o Farense, no Algarve. Beto capitaneou os leões da última vez que jogaram no Estádio de São Luís, em 2001/2002, época do último título conquistado pelos verde e brancos.