​Novo teste de banda larga

O campeonato da primeira Liga regressa logo à noite, em Faro, onde o líder Sporting Clube de Portugal enfrenta novo desafio sobre a sua continuidade na liderança destacada na classificação geral. Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica com tarefas claramente menos exigentes também vão a jogo, sem se poderem considerar indiscutíveis favoritos nos jogos contra o Nacional da Madeira e Gil Vicente, respectivamente.



Na fase que o campeonato atravessa, em que muitas coisas estão em jogo, como as definições nos lugares da frente bem como aqueles que castigam com a despromoção, não são recomendáveis previsões a cheirar a arrogância, porque muitas vezes as contas podem sair furadas.

Todos temos na memória exemplos vários de situações desse tipo.

Quanto ao Sporting, tem bons motivos para se apresentar na capital algarvia envolto em preocupações, bastando para isso fazer uma breve viagem ao passado recente.

Cair de dez para seis pontos de avanço, empatar por duas vezes com equipas que tinha a obrigação de vencer fez, de repente, disparar todos os alarmes. Logo à noite se verá se a equipa de Rúben Amorim ficou ou não afectada por esses momentos imprevistos, e se é capaz de voltar aos tempos em que foi somando vitórias, apesar de algumas das quais nem sempre respaldadas por exibições de grande qualidade.

Ao Benfica, o primeiro a entrar em acção no sábado, defronta um Gil Vicente que carece de confirmar a regularidade evidenciada nos últimos quatro jogos, em que obteve três vitórias e consentiu apenas uma derrota. Claro que jogar na Luz por um lado assusta, mas por outro motiva para poder chegar a um bom resultado e não menor exibição.

Os portistas vão à Madeira para ali defrontar o lanterna vermelha, já a registar um atraso considerável em relação à sua concorrência mais directa. Nos mesmos quatro jogos anteriores os nacionalistas somaram quatro derrotas, expressas em 14 golos sofridos e apenas três marcados, o que deixa perceber ser este o período mais complicado da carreira da formação funchalense.

Em resumo, três testes interessantes nesta ponta final, ficando depois a faltar apenas sete jornadas, todas elas susceptíveis de trazer surpresas de vária ordem.