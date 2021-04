​Opus Dei assinala 75 anos em Portugal com exposição itinerante

Os 75 anos do Opus Dei em Portugal estão a ser assinalados com uma exposição itinerante.



Esta mostra "tem fundamentalmente dois objetivos principais: por um lado, é o dar a conhecer a história destes 75 anos, que é uma história de fé, de entrega, trabalho e alegria protagonizada por São Josemaria e pelos primeiros membros da Obra a chegar a Portugal que souberam confiar e fazer realidade os sonhos de Deus", sublinha Margarida Marcelino, coordenadora desta iniciativa.

O segundo propósito da exposição, diz esta responsável, citando palavras do Papa Francisco, "é fazer uma memória agradecida destes anos com paixão e confiança para continuar a levar a evangelização a que a Igreja nos chamou".

Nesta mostra pode apreciar-se "a história do Opus Dei em Portugal e a história de alguns dos seus protagonistas, com especial destaque para os primeiros passos dados no país".

Margarida Marcelino reconhece que "esta exposição mostra um caminho percorrido, (...) mas abre-se ao futuro como qualquer caminho e, neste caso, um caminho que só termina na eternidade e que deve ser percorrido por cada um".

Esta responsável recorda palavras de S. João Paulo II que dizia "lembrar com gratidão o passado. viver com paixão o presente, abrir-se com confiança ao futuro".

A exposição inclui fotos inéditas e também alguns objetos históricos, como por exemplo, a primeira edição do "Caminho" em português, um livro escrito pelo fundador do Opus Dei.

Patente no Oratório São Josemaria até 5 de Maio, com entrada gratuita , a mostra vai percorrer até Fevereiro do próximo ano cidades do país, como Porto, Coimbra, Viseu, Aveiro, entre muitas outras. E termina novamente em Lisboa os 75 anos de comemorações do Opus Dei em Portugal.