Pepe quer que Sérgio Conceição fique no FC Porto, mas respeita objetivos do treinador

Sérgio Conceição está em fim de contrato com o FC Porto, é desejo de Pinto da Costa que o treinador renove, mas ainda não há acordo. Pepe, um dos capitães de equipa, também espera que Sérgio continue no Dragão. No entanto, em entrevista ao semanário "Novo", na sua primeira edição, o central admite a possibilidade de o seu treinador abraçar um novo desafio.

"Ele [Sérgio Conceição] sabe que eu gostava muito que ele ficasse, mas temos de respeitar os objetivos que ele tem", diz Pepe. Para o internacional português, que regressou ao Porto há duas épocas, Sérgio Conceição "pôs a fasquia muito alta no FC Porto". "A exigência dele fez com que nós também elevássemos a nossa exigência", argumenta

A cumprir a quarta temporada no clube, Sérgio Conceição tem dois títulos de campeão nacional, uma Taças de Portugal e duas Supertaças.