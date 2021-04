Pepe censura Jesus. "Senti-me envergonhado ao ver um treinador falar daquela maneira"

Pepe, capitão do FC Porto, critica as declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, quando afirmou que multaria Stephen Eustáquio, jogador do Paços de Ferreira, por uma entrada que considerou maldosa sobre Julian Weigl.

Em entrevista ao semanário "Novo", na sua primeira edição, o defesa-central diz-se envergonhado pela atitude do treinador do Benfica e recorda lances dos jogadores encarnados contra o FC Porto.

"Senti-me envergonhado ao ver um treinador falar daquela maneira. Porque é que ele não falou quando os jogadores dele pisaram o Corona? Quando jogámos contra ele vínhamos de um jogo de 120 minutos e disseram que 'é este Benfica que queremos, com agressividade'. E o próprio treinador que fala de agressividade vem agora falar do Eustáquio, um lance em que tentou jogar a bola, infelizmente atingiu o jogador do Benfica", começa por dizer.

Pepe diz que os jogadores "não têm maldade". "Não queremos lesionar outro companheiro de profissão. Acho que foram declarações lamentáveis de uma pessoa que sabe e percebe de futebol e depois tem este tipo de comentários. Nós, jogadores, trabalhamos para ajudar a nossa equipa para fazer o nosso jogo, e aquilo que nos é pedido não é entrar dentro de campo, dar porrada, lesionar e fazer mal ao próximo", explica.