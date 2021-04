Vacina da Astrazeneca. Segunda dose é garantida para quem tem mais de 60 anos

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) garante que os maiores de 60 anos que já receberam uma primeira dose da vacina da Astrazeneca receberão segunda dose da mesma vacina.

“A vacinação em pessoas com 60 ou mais anos de idade com a vacina da AstraZeneca continua recomendada, mantendo-se a previsão de administração de uma segunda dose desta marca”, refere fonte da DGS.

Já para os menores de 60 anos, a Direção-Geral da Saúde refere que ainda está em estudo como será completado o esquema vacinal.



“Relativamente às pessoas com menos de 60 anos, a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 está, neste momento, a estudar as hipóteses possíveis para completar o esquema vacinal desta vacina, nomeadamente, através da articulação com os seus parceiros institucionais, a nível nacional e internacional”,

A mesma fonte acrescenta que “ o intervalo recomendado entre doses é de 12 semanas, pelo que existe ainda tempo para esta recomendação ser comunicada, garantindo que, assim, é baseada na melhor evidência científica disponível”.

[notícia retificada às 11h28]