R e incidência descem. Mais quatro mortos e 553 infetados com Covid-19

O boletim diário da Direção-Geral da Sarúde revela que, nas últimas 24 horas, há mais quatro mortos e 553 infetados com o Covid-19. De acordo com o documento, o valor do R e da incidência descem ligeiramente.

Segundo a DGS, a nível nacional o R está agora a 1,05 (ontem estava a 1, 06) e no continente a 1,04 (ontem estava a 1,05). A incidência também recua para um valor nacional nos 71,6 casos por 100 mil habitantes (ontem estava a 72,4) e, no continente 68 casos por 100 mil habitantes (ontem estava a 69).

As vítimas mortais registaram-se duas na região Norte, um no Centro e outra em Lisboa e Vale do Tejo. Quanto à distribuição geográfica dos novos casos, o Norte lidera com 228 casos, seguido de Lisboa e Vale do Tejo com 182, o Centro com 32, o Alentejo com 25 e o Algarve com 23. Nas regiões autónomas, os Açores contam 38 novos casos e a Madeira 25.

O número de casos ativos também recuou para 25.367, menos 47 do que ontem. Os internamentos cresceram para 429 (mais seis), mas recuaram em cuidados intensivos para 101 (menos oito).

Desde o iníco da pandemia, Portugal já registou 829.911 casos da doença, dos quais 16.937 morreram e 787.607 recuperaram.

Ainda segundo informação divulgada pela DGS, foram até ao momento administradas 2.334.229 doses de vacina.