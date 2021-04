PSP faz detenções em manifestação de apoio a juiz negacionista Fonseca e Castro

A Polícia de Segurança Pública de Lisboa deteve esta sexta-feira várias pessoas à porta do Conselho Superior de Magistratura (CSM), em Lisboa, onde o juiz Rui Fonseca e Castro está a ser ouvido, avança o jornal "Público".

O manifestantes deslocaram-se ao edifício do CSM para apoiar o juiz, que está a ser ouvido depois de ter sido suspenso.

Rui Fonseca e Castro desvalorizou repetidamente a Covid-19 e foi suspenso preventivamente por incentivar à desobediência às medidas de controlo da pandemia.

O juiz também ficou conhecido por desafiar o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, para uma luta de artes marciais mistas.

Segundo o jornal "Público", as detenções começaram quando o corpo de intervenção da PSP chegou ao local e as pessoas em protesto tentaram aproximar-se do edifício do CSM, contrariando as indicações da polícia.´



Num vídeo publicado desta tarde no Facebook, é possível ver dezenas de manifestantes, sem máscara e sem respeitar o distanciamento físico, a aplaudir Fonseca e Castro à chegada do CSM.