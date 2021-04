Póvoa de Varzim. Praia da Estela terá intervenção “urgente e imediata” para travar erosão

A Câmara da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, anunciou esta sexta-feira um consenso com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para uma intervenção "urgente e imediata" para travar a erosão na praia contígua ao campo de golfe da Estela.

A situação foi analisada no local, numa reunião entre as duas entidades e os responsáveis do equipamento desportivo, depois de, na semana passada, ter sido reportada a degradação da estrutura de proteção dunar existente, composta por madeira e sacos de areia, que se espalharam pelo areal.

"Para impedir que este tipo de situações volte a ocorrer e a colocar em risco a estabilidade da nossa orla costeira, o Município da Póvoa de Varzim fez questão de solicitar às entidades presentes na reunião que ficassem definidas medidas a adotar a curto prazo", refere em comunicado da autarquia poveira.

A Câmara divulgou que "mereceu a concordância de todos a necessidade de alimentação urgente e imediata dos locais mais críticos com areia, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente", a que se seguirá, após monitorização, "uma intervenção mais sustentada seguida de nova alimentação artificial de areia".

A autarquia lembrou que esta operação irá contribuir para "a sustentabilidade do meio ambiente e do ecossistema marinho", mas também evitar "a rutura da barreira que provocaria danos irreparáveis na produção agrícola de toda área a nascente do campo de Golfe".

Na sequência da visita ao local, a Câmara da Póvoa de Varzim constatou, ainda, que "os sacos de areia [da proteção dunar] danificados que se encontravam espalhados pelo areal, já foram removidos pela Estela Golf", e que a empresa se comprometeu "a uma monitorização constante desta mesma instalação".

A autarquia vincou que a solução de contenção da erosão costeira implementada pela empresa que gere o campo de golfe, instalada em 2014, "foi considerada na altura, pela APA, adequada para a contenção da erosão na praia da Estela, tendo recebido a devida autorização e aprovação".

Na semana passada, os responsáveis partidários locais do PAN e Bloco de Esquerda alertaram para um foco de poluição causado pela degradação da estrutura de proteção dunar, que levou a que pedaços de plástico se espalhassem pelo areal.

A APA confirmou ter notificado os responsáveis do campo de Golfe a fazer a limpeza do areal, algo que a empresa acedeu, apesar de não se considerar responsável pela estrutura.