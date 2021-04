Físico Vítor Cardoso ganha bolsa de 5,3 milhões para criar grupo de investigação na Dinamarca

O físico Vítor Cardoso ganhou uma bolsa de 5,3 milhões de euros para dirigir e criar um grupo de investigação na área da gravitação no Instituto Niels Bohr, Dinamarca, anunciou esta sexta-feira o Instituto Superior Técnico (IST), onde leciona.

A bolsa, que será entregue em 27 de abril, é concedida pela fundação dinamarquesa Villum Fonden, criada em 1971 pelo engenheiro civil Villum Kann Rasmussen, adianta o IST em comunicado.

À Lusa, o docente e investigador do Centro de Astrofísica e Gravitação (Centra) do IST, em Lisboa, disse que espera ter o grupo de investigação criado e instalado no fim de 2022, ano em que se celebra o centenário da atribuição do Prémio Nobel da Física ao dinamarquês Niels Bohr (1885-1962), que ajudou a estabelecer os alicerces da física quântica.

Vítor Cardoso referiu que o grupo de investigação, que incluirá cientistas portugueses, irá debruçar-se sobre o estudo de buracos negros, replicando o trabalho que se faz no Centra, especialista em física gravitacional e buracos negros.

Apesar de assumir a direção do novo grupo de investigação do Instituto Niels Bohr da Universidade de Copenhaga, o físico português vai manter em paralelo a sua atividade de investigação e docência no IST, onde dirige o Departamento de Física.

O Instituto Niels Bohr, onde trabalham cerca de 130 cientistas, ensina e investiga nas áreas da astrofísica, biofísica, geofísica, física quântica e física de partículas.

Foi inaugurado em 1921 e teve como diretor Niels Bohr, que, no ano seguinte, foi distinguido com o Prémio Nobel da Física pela sua contribuição para a investigação da estrutura dos átomos.

Especialista no estudo de ondas gravitacionais e buracos negros, Vítor Cardoso irá ocupar o gabinete que antes pertenceu ao matemático e futebolista Harald August Bohr (1887-1951), irmão de Niels.

O físico português foi um dos dez investigadores premiados com uma bolsa Villum Fonden 2021, que tem a duração de seis anos.