Esqueça as bolachas de água e sal. Portugueses criam bolachas de água e salicórnia

As bolachas de água e sal ou 'crackers' estão a ser analisadas na substituição do sal pela salicórnia. “Fizemos protótipos de bolachas com substituição do sal usando a salicórnia, que faz parte do projeto, numa parceria com a Dancake”, revela a docente, explicando que já há “ensaios a decorrer com jovens adultos na Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico de Coimbra e temos já resultados que irão ser publicados quando forem retomados os congressos presenciais”, declara.

Aida Moreira desvenda um desses resultados: "a vantagem de não apresentar os problemas da hipertensão. Os resultados que obtivemos em adultos saudáveis mostraram esses indícios, precisamente”, avança, realçando que também fizeram bolachas doces.

“Quer nas de água e sal, quer nas doces, os investigadores substituíram o sal pelo extrato da planta da salicórnia e há fotografias muito bonitas”, garante Aida Moreira, que coordena o projeto.