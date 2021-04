DGS retifica incidência e Beja segue para a terceira fase de desconfinamento

São eles Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.

Com a saída de Beja do grupo, não prosseguem para a nova fase seis concelhos, com duas avaliações sucessivas de mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mantendo as restrições atualmente em vigor.

O concelho de Beja vai assim prosseguir no desconfinamento na próxima segunda-feira, após esta retificação, informou fonte do ministério da Saúde à agência Lusa.

Beja foi incluida na lista de sete concelhos que não avançam para a terceira fase de desconfinamento. Após o anúncio feito pelo primeiro-mnistro, o presidente da Câmara de Beja contestou os números apresentados e garantia que o concelho estava abaixo do limite de 120 casos por 100 mil habitantes.

"A Direção-Geral da Saúde informa que procedeu a uma retificação da incidência cumulativa de COVID-19 a 14 dias por 100 000 habitantes, no concelho de Beja, para o período de 31 de março a 13 de abril de 2021. A incidência cumulativa a 14 dias no período referido é assim de 107 casos por 100 000 habitantes", lê-se na nota.

Estes concelhos continuam sujeitos às medidas que atualmente estão em vigor, ou seja, é autorizado o comércio de lojas com uma área até 200 metros quadrados e que tenham porta para a rua, esplanadas com um limite de quatro pessoas por mesa, o funcionamento de cabeleireiros, de manicures e estabelecimentos similares, assim como as livrarias, o comércio automóvel, a mediação imobiliária, as bibliotecas e arquivos, museus, monumentos, palácios e galerias de arte, e ginásios sem aulas de grupo.

No entanto, os alunos dos ensinos secundário e superior voltam ao ensino presencial, tal como no resto do território continental

Está ainda previsto que voltem a funcionar as feiras e os mercados não alimentares, sendo essa decisão de âmbito municipal.

Além destes, os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior vão regressar na segunda-feira às regras que vigoravam no continente português no início do processo de desconfinamento em curso, iniciado em 15 de março.

Segundo o primeiro-ministro, nestes quatro municípios, com uma incidência de 240 casos por 100 mil habitantes, volta a estar em vigor a proibição de circulação interconcelhia em todos os dias da semana, com exceções previstas na lei, como deslocações para o trabalho ou para dar apoio a familiares.

Na prática, segundo o primeiro-ministro, António Costa, nestes quatro concelhos "têm de encerrar na próxima segunda-feira" ginásios, museus, galerias de artes e espaços semelhantes, tal como as lojas entretanto abertas voltam a poder funcionar apenas com venda ao postigo e também as esplanadas voltam a fechar.

Também nestes concelhos as escolas continuam a funcionar presencialmente e voltam ao ensino presencial os alunos do ensino secundário e do ensino superior, visto que na Educação todos os concelhos avançam juntos, afirmou o Governo.

António Costa chamou a atenção ainda para outros 13 concelhos que, "estando pela primeira vez com taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, têm de ter particular atenção na forma como controlam a pandemia nos próximos 15 dias".

São eles Aljezur, Almeirim, Barrancos, Mêda, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Olhão, Paredes, Penalva do Castelo, Resende, Valongo, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão.

Estes 13 e a generalidade dos restantes concelhos seguem em frente para a terceira de quatro fases previstas pelo Governo, duas das quais já avançaram em 15 de março e 05 de abril, a próxima será na segunda-feira, 19 de abril, e a última em 03 de maio.

Na próxima segunda-feira, para a maioria dos 278 municípios do continente, reabrem todas as lojas e centros comerciais, cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos, e lojas do cidadão com atendimento por marcação.

Regressam também as modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre até seis pessoas, e são permitidos eventos exteriores com diminuição de lotação e casamentos e batizados com 25% da respetiva capacidade de acolhimento.

Também reabrem os restaurantes, cafés e pastelarias - embora com um máximo de quatro pessoas nas mesas no seu interior ou seis, por mesa, em esplanadas - até às 22:00 durante a semana ou 13:00 ao fim de semana e feriados.