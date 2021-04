Covid-19: Vinte e nove concelhos no "vermelho" e mais de um terço com aumento de incidência

Veja também:

Cerca de 38% dos municípios portugueses resgistam um aumento de incidência de infeção por SARS-CoV-2. No total, são 118 os concelhos com acréscimo de casos de Covid-19, entre os dias 31 de março e 13 de abril.

De acordo com o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), Vila Franca do Campo (1.312) e Nordeste (1.049), ambos na ilha de São Miguel, nos Açores, apresentam, para além do maior aumento, também a maior taxa de incidência cumulativa de Covid-19 a 14 dias por 100 mil habitantes. Seguem-se Odemira, Machico, Barrancos, Resende e Portimão.

No lado oposto da tabela estão 62 municípios, com uma incidência cumulativa igual a zero. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica está controlada nestes concelhos.

À frente da linha vermelha definida pelo Governo - 120 mil casos por 100 mil habitantes - situam-se 29 concelhos, seis nas regiões autónomas da Madeira e Açores e 23 em Portugal continental.

O primeiro-ministro tinha já atualizado esta lista na quinta-feira, dia em que anunciou que quatro municípios - Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior - voltam a adotar as regras da primeira fase de desconfinamento e seis mantém as atuais e não avançam, por isso, para a próxima fase.

Os concelhos de Borba, Cinfães, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Ribeira de Pena, Soure, Vila do Bispo e Vimioso apresentam um decréscimo da taxa de incidência, agora inferior a 120 casos por cada 100 mil habitantes, e podem assim prosseguir com o desconfinamento como previsto inicialmente.