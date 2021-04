Covid-19. São Miguel no nível mais elevado de risco de contágio

Veja também:

A ilha de São Miguel, nos Açores, passou às 00h00 locais desta sexta-feira (01h00 em Lisboa) para o nível mais elevado de risco de contágio da Covid-19, que implica limitações à circulação e encerramento do comércio.

Devido ao nível de alto risco de contágio, em todos os concelhos da ilha de São Miguel, a maior e mais povoada ilha açoriana, está proibida a circulação na via pública entre as 20h00 e as 05h00 durante a semana e entre as 15h00 e as 05h00 ao fim de semana.

O nível de alto risco de contágio prevê o encerramento de toda a atividade comercial, com exceção das farmácias, clínicas médicas e consultórios, postos de abastecimento de combustíveis com venda ao postigo e lojas de conveniência de venda de bens essenciais integrados em postos de combustíveis.

Os restaurantes e cafés da ilha estão encerrados, excluindo para as atividades de 'take away' e de entrega ao domicílio" até às 22h00.

As escolas de todos os níveis de ensino vão continuar em ensino à distância por mais uma semana e também as creches, ateliês de tempos livres e centros de atividades ocupacionais ficam encerrados, bem como ginásios e piscinas cobertas.

É ainda obrigatório o teletrabalho nas atividades e funções em que seja exequível, para quem tenha alguma patologia que constitua comorbilidade de risco ao vírus SARS-CoV-2.

No caso de não ser possível a implementação do teletrabalho, é recomendado o desfasamento de horário.

Os funerais só podem ocorrer entre até às 20h00 em dias de semana e até às 15h00 ao fim de semana, ficando sujeitos a regras de distanciamento social.

Existem cinco níveis de risco: muito baixo (menos de 25 casos por 100 mil habitantes), baixo (entre 25 e 49 casos por 100 mil habitantes), médio (entre 50 a 74 casos por 100 mil habitantes), médio alto (entre 75 e 99 casos por 100 mil habitantes) e alto (mais de 100 casos por 100 mil habitantes).

Os Açores registam hoje 360 casos ativos de Covid-19, sendo 351 em São Miguel (71 no concelho de Ponta Delgada, 160 em Vila Franca do Campo, 52 na Ribeira Grande, 38 no concelho do Nordeste, 26 no concelho da Lagoa e quatro no concelho da Povoação), seis no Faial (concelho da Horta), dois na Terceira (ambos no concelho de Angra do Heroísmo) e um nas Flores, no concelho de Santa Cruz.

Nas últimas 24 horas, a Região Autónoma registou 26 novos casos de covid-19, sendo 20 em São Miguel e seis no Faial.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.575 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.074 pessoas e faleceram 30.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.