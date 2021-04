Covid-19: Dois eventos familiares originaram mais de um terço dos casos na Figueira da Foz

Veja também:

Na Figueira da Foz, mais de um terço dos casos de infeção pelo vírus que provoca a covid-19 resultaram de dois eventos familiares e o presidente da Câmara voltou hoje a apelar ao cumprimento das regras.

A Figueira da Foz é um dos seis concelhos do país (juntamente com Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Penela e Marinha Grande) que não avança para a próxima fase de desconfinamento, por ter tido duas avaliações sucessivas em situação de risco, mantendo as restrições atualmente em vigor.

"Na realidade, hoje, o comportamento de alguns pode afetar todo um concelho, toda uma atividade económica, com incidência muito particular na restauração e hotelaria, que tem sido um dos setores que mais tem sofrido com este confinamento", disse à agência Lusa Carlos Monteiro.

Dos 82 casos que Carlos Monteiro diz que este concelho litoral do distrito de Coimbra contabiliza à data de hoje, 34 (cerca de 40%) "infelizmente, estão focados em duas situações, uma com 21 infetados e outra com 13.

Mais de um terço dos casos resultaram de dois focos em eventos familiares", notou Carlos Monteiro.

"Extrapolando para a taxa por 100 mil habitantes, ficamos acima dos 120, não desconfinamos e estes números foram muito afetados por estes 34 casos. Infelizmente, tínhamos colocado a hipótese de isso poder acontecer", observou.

Sobre a decisão do Governo de não fazer avançar a Figueira da Foz para a próxima fase de desconfinamento, Carlos Monteiro não critica a regra: "Há quem queira discutir as regras. Mas a regra discute-se antes, se é justa ou injusta. Eu não discuto a regra "à posteriori", muito menos em causa própria", argumentou o autarca.

"Mas, o que eu sei que é injusto, é a Figueira da Foz ter passado, há uns meses, por uma situação em que qualquer pessoa que estivesse infetada já estava em risco de não ter vaga no hospital. Isso é que é de uma injustiça enorme. O que temos hoje de fazer é acautelar, cumprir as regras necessárias, ter os comportamentos necessários para nos colocarmos dentro da norma", alegou Carlos Monteiro.