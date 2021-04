Confinamento em Portimão: "Quando quisermos fazer alguma coisa vamos a Lagoa"

No Algarve, no espaço de poucos quilómetros, há quem regresse à primeira fase do desconfinamento, quem se mantenha na segunda fase e quem avance para a terceira fase.



É isso mesmo que vai acontecer segunda-feira. Em Portimão só será possível tomar café ao postigo, em Albufeira fica tudo como está, é possível tomar café na esplanada, e nos restantes concelhos a abertura vai ser grande.

A Renascença visitou concelhos algarvios vizinhos de Portimão, Albufeira e Lagoa que vão desconfinar a velocidades diferentes a partir da próxima segunda-feira.

“A partir de segunda-feira, quando quisermos fazer alguma coisa que não se possa fazer em Portimão vamos para o Parchal [concelho de Lagoa]. É triste, mas sabemos que não há policiamento numa ponte que é muito perto. Podemos ir para o ginásio do Parchal, podemos ir para Lagoa”, conta uma morada no concelho de Portimão, um dos quatro que recua para a primeira fase de desconfinamento.