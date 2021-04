Tiroteio em Indianápolis faz oito mortos

Oito pessoas morreram na cidade norte-americana de Indianápolis, na quinta-feira à noite, na sequência de um tiroteio. A informação é avançada nesta sexta-feira de manhã pela polícia. Um homem começou a disparar contra um armazém da empresa de entregas FedEx, que fica perto do aeroporto da cidade.



A polícia chegou ao local pouco depois das 23h00, depois de ter recebido um alerta sobre vários tiros disparados na zona. Encontraram um “incidente com atirador ativo” e havia “várias pessoas com ferimentos consistentes com ferimentos à bala”, afirmou Genae Cook, do Departamento de Polícia Metropolitana de Indianápolis, citada pelo “New York Times”. O atirador ter-se-á matado a seguir e será a nona vítima mortal. Os sobreviventes foram “transportados para vários hospitais”, acrescentou a mesma oficial. A polícia bloqueou a estrada junto ao armazém da FedEx onde ocorreu o tiroteio. No Twitter, a empresa publicou um comunicado.



“Estamos cientes do trágico tiroteio em nossa instalação FedEx Ground perto do aeroporto de Indianápolis”, diz Jim Masilak, porta-voz da FedEx. “A segurança é nossa maior prioridade e nossos pensamentos estão com todos os que são afetados. Estamos a trabalhar para reunir mais informações e cooperando com as autoridades investigadoras”, acrescenta. Nas redes sociais começam a aparecer relatos. Um repórter da WRTV, estação local, partilhou uma entrevista com um homem que disse que estava no local quando o tiroteio começou e depois viu um corpo no chão.



Num outro relato, partilhado pela estação WISH, também local, o cidadão Jeremiah Miller diz ter ouvido até 10 tiros após terminar o turno. “Isso me fez levantar e olhar para porta de entrada, e vi um homem com uma arma de um rifle automático, e estava a atirar a céu aberto”, descreveu. “Eu baixei imediatamente e fiquei com medo”, acrescenta.

A repórter Courtney Crown também partilhou uma entrevista, com um homem que disse que sua sobrinha foi hospitalizada após levar um tiro no braço esquerdo.