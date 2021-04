Sessenta anos depois, Castros deixam de mandar em Cuba

Mais de sessenta anos depois da revolução cubana de 1959, os Castros vão deixar de mandar em Cuba.

O atual líder do Partido Comunista do país, Raúl Castro, que “herdou” o poder do seu irmão Fidel, anunciou esta sexta-feira que se vai demitir.

Castro diz que vai deixar o cargo para abrir caminho a uma nova geração, que descreve como estando “cheia de paixão e espírito anti-imperialista”.

Raúl Castro deixa assim a liderança do Partido Comunista Cubano que se encontra num congresso de quatro dias, após os quais será eleito o sucessor.

A decisão do atual líder era expectável e os analistas acreditam que será sucedido por Miguel Díaz-Canel, que embora seja atualmente o chefe de Estado do país, não tem o poder supremo, que está nas mãos do líder do partido.

“Creio ferverosamente na força, natureza exemplar e compreensão dos meus compatriotas”, afirmou esta sexta-feira Raúl Castro. “Enquanto for vivo estarei sempre pronto, com um pé no estribo, para defender a pátria, a revolução e o socialismo”.