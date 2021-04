​"China não quer uma guerra, mas quer os americanos fora do Leste Asiático"

A três semanas da cimeira entre a União Europeia e a Índia, agendada para a cidade do Porto, a Fundação Gulbenkian organizou, esta sexta-feira, uma conferência sobre as relações entre a Europa e a Ásia. Em entrevista à Renascença, uma das oradoras convidadas, Helena Legarda, diz não acreditar numa guerra entre Washington e Pequim, mas admite conflitos sérios no Leste Asiático e Indo-Pacífico.

A investigadora do Instituto Mercator de Estudos Chineses, em Berlim, defende que as relações entre a China e a Europa estão num momento crítico. O clima esfriou entre as partes, apesar de muitos estados-membros manterem estreitas relações com Pequim. O acordo mútuo de investimentos entre a União Europeia e a China foi um momento importante nas relações recentes entre os dois blocos. Como classifica neste momento essa relação? O acordo-quadro sobre investimento foi um desenvolvimento importante, mas é importante recordar que as relações entre a Europa e a China estão num momento crucial. Observámos algumas mudanças bastante substanciais na forma como a Europa olha para a China. A agenda económica tem dominado amplamente as relações de Bruxelas e dos estados-membros com Pequim desde o estabelecimento de relações diplomáticas em 1975. Durante muito tempo, isso levou a uma narrativa sobre as oportunidades económicas que a ascensão da China representava, a par da narrativa de uma "esperança" de convergência da China com os sistemas políticos europeus e os valores potencialmente liberais. Durante muitos anos, a Europa deixou efetivamente de lado as considerações geopolíticas, de segurança e estratégicas quando se tratava das suas relações com Pequim. Nos dias de hoje há uma clara mudança. Os investimentos continuam a ser os principais motores do relacionamento, mas as questões políticas e de segurança estão agora em primeiro plano. Na minha opinião, isso é uma consequência das mudanças dos últimos anos e a primeira é simplesmente a nova política externa da China que passa por metas e ambições internacionais e uma maior assertividade, o que não é necessariamente novo, mas que está a tornar-se cada vez mais evidente desde que Xi Jinping chegou ao poder em 2013. De uma perspetiva europeia, observamos com mais frequência o impacto dessa assertividade global e das ambições internacionais da China face aos interesses e valores da unidade europeia. Basicamente, sentimos a ascensão da China de uma forma mais próxima. No passado, quando se debatiam questões estratégicas ou geopolíticas sobre a China, faziam-no com muita frequência sobre Taiwan ou o Mar do Sul da China. Geograficamente era bastante distante para muitos Estados-membros europeus, que não tinham presença na região do Indo-Pacífico. Neste momento, através dos investimentos chineses na Europa, da aquisição de empresas, relações mais próximas com a Rússia, iniciativas como a Faixa e Rota (Belt and Road Initiave) ou a 17+1 (que junta 12 países europeus, cinco estados dos Balcãs e a China) sentimos a China mais perto da Europa. Houve a noção de que a expansão internacional da China, com as suas ambições globais, tem impacto nos interesses e na segurança da Europa. Isso foi um pouco uma espécie de sinal de alerta para a Europa. Estar concentrada apenas no lado económico da equação não é suficiente. A China é um ator global demasiado grande, com demasiadas ambições grandes, para ignorar o lado estratégico e geopolítico das coisas. Outro elemento importante a ser levado em consideração é a deterioração das relações entre os Estados Unidos e a China. Começou naturalmente na administração Trump, mas continuou à medida que as tensões geopolíticas e a concorrência sistémica aumentaram.



Muitos analistas sugerem que muitos países têm que fazer uma escolha entre alinhar com os Estados Unidos ou com a China. Agora que a administração Biden vê alguma uma mudança na abordagem a esse debate? Acredito que tanto os Estados Unidos quanto a China gostariam, idealmente, que a Europa tomasse partido. No documento de Visão Estratégica (“Strategic Outlook”) que a Comissão publicou em 2019, a ideia não é tomar partido, mas sim tentar encontrar um meio-termo independente, o que não significa equidistância. A Visão Estratégica define a China como um parceiro de cooperação, um concorrente económico e um rival sistémico, tudo ao mesmo tempo. A ideia de um rival sistémico é promovida por modelos de governança que colidem com os valores e interesses europeus. Mas ainda há oportunidades para cooperação, quando se trata de relacionamentos com Pequim. Mas não se trata aqui de ser equidistante. A Europa, por definição, tem necessariamente muito mais em comum com os Estados Unidos em termos de valores, de abordagens para a ordem global ou do sistema internacional baseado em regras. Portanto, não se trata de ser completamente neutro e ficar no meio, mas de reconhecer que, embora a China represente alguns desafios para os interesses e segurança da Europa, ainda existem áreas onde a cooperação é possível. Quão real pensa ser a perspetiva de um conflito muito forte entre os EUA e a China, para não lhe chamar uma guerra? Nesse contexto, a Europa terá de tomar uma posição. Absolutamente. E isso é uma grande preocupação para todos os envolvidos. É difícil dizer se haverá ou não uma guerra. O que posso dizer é que acho que nenhuma das partes envolvidas quer uma guerra. A China realmente não quer uma guerra com os Estados Unidos neste momento. Os Estados Unidos não quer uma guerra com a China.