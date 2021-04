Telma Monteiro qualifica-se para as meias-finais nos Europeus de judo

A judoca portuguesa Telma Monteiro qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da categoria de -57 kg dos Europeus de Lisboa, competição em que procura a sua 15.ª medalha na competição continental.

Telma Monteiro, 10.ª do mundo, venceu ao segundo combate a belga Mina Libeer, com dois waza ari e consequente ippon, obtidos aos 40 segundos de combate e, depois, aos 1.13 minutos, numa luta muito diferente da estreia.

No primeiro combate, Telma Monteiro derrotou a experiente austríaca Sabrina Filzmoser por waza ari, a 11 segundos do final.

Nas meias-finais, a melhor judoca portuguesa de todos os tempos vai encontrar a kosovar Nora Gjakova, quarta do ranking mundial e a mais cotada em Lisboa, com quem Telma Monteiro perdeu seis de oito combates, o último no Masters deste an